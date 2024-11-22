以電影《女兒的女兒》入圍第61屆金馬獎最佳女主角獎的「金馬影后」張艾嘉，近日與台灣世界展望會董事長李紹齡登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華訪問，暢談她在電影創作與公益領域的熱情與堅持。

《女兒的女兒》源自於侯孝賢導演的一通電話，讓張艾嘉挑戰身兼監製與女主角，中途歷經6年籌備與疫情波折，終於在今年正式上映。張艾嘉在拍攝過程中與劇組展現絕佳默契，回顧這段期間的一切，她欣慰笑說：「拍攝過程非常順利，幾乎每天都能提早收工！」

張艾嘉（中）、李紹齡接受方念華（左）訪問。（TVBS提供）

創下無數鍍金佳績的張艾嘉，將電影視為「一生職業」，從未考慮退休，並感謝現在仍有機會詮釋更多角色，讓她能在不斷變化的大環境中激發好奇心。方念華深有同感表示，「電影是大家共同的語言，透過它，我們能更深入地理解彼此的故事與情感。」

張艾嘉進一步補充，「故事」是人類認識世界與自己的重要途徑，而電影則是最美好的表達方式之一，她特別喜歡走進電影院觀影的獨特感受，與他人共同在黑暗中與螢幕交流，讓她每次都感到奇妙而難得。她也勉勵年輕一代，要在工作中時刻保持熱情與好奇心，從中探索更多深層價值，體會超越金錢回報的意義與滿足。

除了在電影創作領域的卓越成就，張艾嘉也長期投入公益事業，是台灣世界展望會的終身志工。台灣世界展望會董事長李紹齡坦言，儘管疫情對展望會的發展帶來了極大挑戰，他們依然堅持持續資助，並深信「每一份物資或金錢的支持，都是生命成長的希望種子。」

這些種子會在關愛中茁壯，最終將轉化為傳遞愛與力量的源泉，張艾嘉回憶起每次收到資助兒童的信件時，心中總是充滿溫暖，因為每一封信不僅是孩子們的感謝，也讓她深信「只要付出一點心力，就會看到成果，整個環境都會改變。」強調無論多微小的行動，都能讓世界變得更加溫暖與美好。更多精彩內容請鎖定11月24日晚間11點在TVBS 56頻道播出的《TVBS看板人物》。同時，張艾嘉特別為今年《聖誕愛無限》音樂慶典節目獻聲，透過溫柔動人的聲音傳遞和平與愛的福音，希望藉此帶給大家溫暖與力量，《聖誕愛無限》將於12月24日晚間10點於TVBS 42歡樂台播出。