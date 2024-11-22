李姓犯嫌與其餘4名共犯自2023年起假冒大陸地區公安局人員、檢察官等身分，向大陸民眾佯稱其等涉及詐欺、洗錢犯罪，誘騙將錢匯入指定帳戶，前前後後得手至少2億餘元，新北檢自7月陸續展開共4次搜索，並逮捕6名犯嫌，其中5人遭聲押禁見獲准。

新北檢指出，今年7月2日、8月12日以及9月 18日先後執行 3波搜索調查，並帶回黃嫌等4 人，並依《涉犯三人以上共犯詐欺取財罪》等，向法院聲請羈押禁見獲准。經深入追查，再於這個月20日至新北市林口區、台北市內湖區等 4處執行搜索，查扣手機、帳記資料等物，並帶回被告李嫌等3人。

據了解，李嫌等人採用利用老梗「假檢警」戲碼詐騙大陸民眾，謊稱自身為大陸地區公安局人員、檢察官，並佯稱其涉及詐欺、洗錢犯罪，須依指示配合辦案，將錢匯入指定大陸地區帳戶。

待錢匯入後，李嫌等人在台灣地區店家持大陸地區之銀聯卡刷卡消費後，將購得之商品變現洗錢，初估被害人數達 70 餘人，詐騙、洗錢金額達2 億餘元。

經檢察官訊問後，以被告李嫌涉犯《刑法》三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、偽造私文書等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其中除林姓犯嫌諭知10 萬元交保，其餘5人聲押禁見獲准。

新北檢表示，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用之支付工具，其可跨境提款或刷卡消費之特性，淪為不法集團洗錢之工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，本署亦會從速從嚴偵辦是類案件，共同維護金融秩序與社會安定。