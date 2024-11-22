「玉山戀·東埔情」東埔溫泉季活動23日在東埔國小登場，火把浴衣踩街活動壓軸。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

台灣受東北季風與華南水氣東移影響，全台各地雲量偏多，而且22日為24節氣的「小雪」，代表氣溫將逐步下降，天氣愈來愈冷，南投縣信義鄉東埔溫泉區湧進泡湯遊客，加上23日「玉山戀·東埔情」活動加持，溫泉區飯店住房率幾乎客滿，接續每個周末訂房率也有七、八成。

南投縣觀光處指出，「玉山戀·東埔情」東埔溫泉季活動23日在東埔國小登場，現場除了小農及文創市集，這次邀郭芝吟ChihChih-吱吱、蔣玉傑（小芋）、曾靜玟 Jing Wen、楊勝賢等原住民歌手演唱，還有林文茶馬克打擊合唱團、原火樂團、 Te Natira'a 南島大溪地藝術工作室等團體熱鬧表演，邀遊客入冬至南投來登山健行並泡溫泉。

信義鄉長全志堅說，東埔溫泉季於東埔國小熱力展開，除了歌手、比演團體接力演出，提供限量布農烤大豬、搗麻糬、小米露供遊客品嘗，最後火把浴衣踩街活動壓軸登場，遊客跟著與熱情的森巴鼓隊、舞者一同遊行，從國小出發至商店街，感受原鄉慶典的歡樂氣氛。

東埔溫泉觀光促進會理事長張進忠表示，近期東北季風發威，全台各地都感受到天氣愈來愈冷，東埔有布農族文化，也有高山風景，最重要的還有弱鹼性碳酸氫鈉泉，上周開始有遊客來泡溫泉，23日東埔溫泉季加持，溫泉區飯店住房率八成至客滿，接續每個周末住房率也都有七、八成，歡迎來古道健行、泡溫泉、喝好茶。