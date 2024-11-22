施工中的新北三重第二行政中心22日上午9時許發生工安意外，造成1死3傷，勞動部職業安全衛生署開罰9萬元、市府也勒令業者停工，綠營質疑市府連公共建設的工安都無法完全把關，要怎麼寄望工安意外可以降低？

新北市議會民進黨團總召張維倩表示，現在板橋的新北市政府空間不足早已是老生常談，近年又成立新局處如青年局、體育局，目前市府交通控中心、資訊中心及災害應變中心等已無擴張空間，所以大家都期盼第二行政中心完工來舒緩空間不足問題，更是平衡新北市溪南與溪北的發展。

總召張維倩指出，目前警察、消防、衛生都在等2026完工遷入，今天發生工安意外會不會導致工期延宕？再來衛生局要搬遷至三重後，才能將現址改建成為「板橋醫療園區」，如若第二行政中心工程延宕是否產生骨牌效應進而影響板橋醫療園區。

總召張維倩表示，業者因違反《建築法》遭開罰9萬元罰鍰，並依同法89條勒令停工，工地要完成改善並經檢查通過才能復工，所以復工的時間尚且未定，市府在公共建設市府無法完全把關，意外發生後才發現施工未做妥安全防護措施，公共工程尚且如此，要怎麼寄望工安意外可以降低？

張維倩說，上個月也是市府管理的府中電梯易發生故障墜落導致民眾重傷還一度病危，本月則是發生工安意外，呼籲市府對於傷者後續的照護要負起責任，不要再讓傷者感受到第二次傷害。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰表示，質詢時已多次針對新北市工安意外，要求相關局處進行檢討，開罰9萬元根本無法起到懲罰廠商的作用，呼籲市府應該通盤審視《建築法》提高罰則。

對於板橋第二行政中心暫時停工，陳偉杰認為不管是停工調查案件，或是重新逐一檢討整個工程安全都有其必要性，延宕的工程在時程上也該調整規畫，請市府務必將安全擺在第一位，不該再發生類似情況。