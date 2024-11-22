新北市三重區重新路五段22日上午發生重大工安事故，一處第二行政中心預定地工地的高樓塔吊吊臂疑似故障脫落，金屬零件殘骸從高空墜落砸向地面，造成4名工人受傷，其中1名吊車駕駛送醫搶救後不幸宣告不治，事故現場一片狼藉，相關單位已全面介入調查，釐清事故原因。

據了解，事故發生於上午9時40分，兩座塔吊中的吊臂突然斷裂墜落。傷者包括50歲張姓吊車駕駛，頭部與四肢重創，送至部立台北醫院急救近1小時後，於10時50分宣告不治；另有60多歲江姓工人頭部撕裂傷、50多歲林姓工人頭部擦傷，兩人送至市立三重醫院治療，意識清醒；30多歲阮姓移工受困於12樓防墜網，意識不清但有生命徵象，經消防人員救援後送往雙和醫院急救。

三重警分局已針對事故原因展開調查，工地主任廖姓男子與死者的陳姓老闆隨後至二重派出所製作筆錄，結束後也到台北醫院陪同檢察官進行相驗程序。

死者親友表示，張男是家中的支柱，事發後親友群組陸續傳來消息，趕赴醫院陪同，事故發生的原因尚待調查，無論是設備故障還是操作疏失，都希望相關單位能盡速釐清，避免類似憾事重演。此外，親友也證實，張男的哥哥是由軍人轉至警界，現在基隆東北角周遭服務。