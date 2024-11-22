2024年台電棒球隊關懷列車22日駛進高雄市桃源區桃源國小，除了有台電棒球隊球員前往偏鄉親自指導小球員，更準備4箱硬式棒球、60顆樂樂棒球、8支樂樂球棒，要讓大家從接觸棒球，進一步愛上棒球。

台電高雄區處業務副處長趙淑芬表示，台電棒球隊歷年來培育出許多國手，其中包括此次世界12強棒球賽中華隊隊長陳傑憲，以及現役統一隊林益全及林岱安、桃猿隊吳桀睿等。台電不僅用心支持台灣棒球選手，更期待透過關懷活動，讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育的發展，讓台灣每個小朋友都有機會接觸棒球，今年是台電棒球隊第8年舉辦關懷送暖活動。

2024年台電棒球隊關懷列車22日駛進高雄市桃源區桃源國小，除了有台電棒球隊球員前往偏鄉親自指導小球員，更致贈球具，讓小朋友感受不一樣的棒球魅力。（台電提供／洪浩軒高雄傳真）

台電棒球隊關懷列車22日開進桃源國小，台電棒球隊全員到齊，現場除了致贈球具，更特別安排球員與32位小朋友相互交流，由球員們指導小朋友投球、打擊、守備基本動作。

桃源國小學輔主任王美珍表示，桃源國小棒球隊於八八風災後成立，至今成立14年，校方希望讓小朋友有更多機會接觸棒球，也盼透過運動，讓小朋友們養成運動習慣，學習團隊合作。很感謝有這樣的機會，能讓小朋友和台電棒球隊交流，讓小朋友感受不一樣的棒球魅力。