關於鋼市鋼價今年第四季走勢分析，美國市場方面，前期鋼廠歲修使供給收斂，業者亦順勢拉升報價，然買方仍以按缺採購為主，行情大致平穩；歐洲方面，官方展開特定國家進口登記與反傾銷調查，有助降低進口干擾與穩定市場行情，當地鋼廠亦嘗試提價反映成本，鋼材行情支撐轉強。亞洲地區則在中國政府一系列經濟刺激政策發布後，鋼市信心明顯提振，鋼價築底回升。

展望明年鋼價狀況，整體來看，隨著季節性因素消除，下游鋼材需求有所釋出，市場供需逐步改善，且各國鋼廠挺價態度明確，鋼市呈穩中略升態勢。此外，考量歐美央行進入降息循環，加上中國官方經濟刺激政策推展，以及美選結果塵埃落定後，或皆有利於後續產業需求加速復甦，預計明年第一季鋼價仍有望持穩向上。後續也可期俄烏戰爭停戰，對重建需求有利。

中鴻看待明年鋼市，鑒於通膨壓力緩解與多國進入降息循環，加上中國大陸釋放經濟政策利多，以及美國大選塵埃落定，皆有利後續消費及投資需求回升，並帶動下游產業加速復甦，預計在全球經濟及鋼材需求溫和成長下，2025年鋼市將保持穩健運行。此外，今年第四季以來，鋼材供需穩定改善，在營運成本持續增長下，鋼廠挺價態度明確，鋼市基本呈穩中略升態勢，且當前俄烏衝突有望加速平息，屆時歐洲經濟改善及相關重建啟動，亦將使鋼價具有強力支撐。