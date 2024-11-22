艾伯特在其官網上發布一封日期為11月21日致德州各政府機關的信中表示，中國可能繼續侵擾美國及盟友，在中國投資的相關財務風險也將升高。
他表示已經通知德州的投資實體不得對中國的國有基金進行任何新投資，「如果你們目前在中國有任何投資，必須盡快撤資」。
艾伯特今年7月曾親自率團訪問台灣，期間宣布在台灣設立「德州在台辦事處」，並簽署合作意向書。艾伯特在致詞時表示，這是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室，突顯德州對台灣的重視。他強調不僅是德州商界，全世界都必須知道「德州與台灣站在同一陣線」。
德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）以金融與安全風險為由，下令政府機關停止投資中國的國家基金，並盡快撤資。
艾伯特在其官網上發布一封日期為11月21日致德州各政府機關的信中表示，中國可能繼續侵擾美國及盟友，在中國投資的相關財務風險也將升高。
他表示已經通知德州的投資實體不得對中國的國有基金進行任何新投資，「如果你們目前在中國有任何投資，必須盡快撤資」。
艾伯特今年7月曾親自率團訪問台灣，期間宣布在台灣設立「德州在台辦事處」，並簽署合作意向書。艾伯特在致詞時表示，這是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室，突顯德州對台灣的重視。他強調不僅是德州商界，全世界都必須知道「德州與台灣站在同一陣線」。
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