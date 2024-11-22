在這次長照解決方案中，群創攜手集仕多開發台語AI陪伴機器人，集仕多透過自然語言處理（NLP）技術，以秀和苑長者與照服員日常對談資料進行AI訓練、了解並回應台語，定期測試AI回應的正確性與流暢性，收集使用者的反饋，不斷優化模型。而群創23.8吋超薄雙面觸控公衛顯示螢幕，專為醫療場域設計，具備醫療等級的防窺功能，醫師可透過雙向控制螢幕畫面，決定病患可見的內容，適合進行衛教說明、意見調查、病患簽名等用途，確保病患的隱私不被洩露。

群創將首次發表「Chat-N-Go AI顯示器」，結合了群創AGV無人車系統、AI技術平台與人臉辨識功能，突破螢幕只能用手提著或推著走，且透過高度整合AI軟體技術，使顯示器可與人進行對話交流，此次導入秀和苑日照中心，參訪時導覽貴客日照中心服務站點，平日可結合AI秀show陪伴長者邊走邊聊天，未來將可廣泛拓展於教育、社交互動、銷售、行銷、客戶服務和支援等新應用，包括電商、金融、醫療、教育、美術館等多元場域。

此外，群創攜手樂齡智造科技開發失智長者體適能互動科技，以110吋P1.9 miniLED影音牆搭載樂齡智造SPOZ智慧體感感測器，多樣的腦力與肢體鍛鍊遊戲，維持心智敏捷，線上治療師提供專業評估，可規畫專屬運動方案，專屬個管師追蹤長輩養成。