縣議員黃文祥（左）陪同女兒黃筠宸登記參選水林鄉農會總幹事遴選。（周麗蘭攝）

基層農會代表、理事、總幹事2025年將4年一度改選，被視為是縣長選舉前哨戰，22日是總幹事登記最後一天，雲林縣20鄉鎮市農會中，大埤、水林、口湖、東勢現任總幹事面臨挑戰，其中大埤農會競爭最激烈，共5人登記參選，其餘都是2人。

大埤鄉農會現任總幹事吳昌遠，挑戰者包括林沛璇、林秋男、張佩雯、李季興人。

口湖農會總幹事呂惠玲面臨許妙云挑戰；東勢鄉農會總幹事原本僅現任丁介郁登記，22日傍晚登記截止前，黃忠德登記完成。

原本斗六市、斗南鎮都傳出有挑戰者，最後都未出現，由現任績優總幹事斗六市張喬復、斗南鎮張燕容同額競選。

水林農會總幹事黃綉蘋面臨現任雲林縣議員黃文祥之女黃筠宸挑戰，黃筠宸現任雲林縣長張麗善縣長室的機要科員，曾擔任過張麗善、張嘉郡立委時的助理。

37歲黃筠宸22日上午在常務監事黃順良、監事蘇冬發、前總幹事洪丁仁、理事蔡志文、蔡松憲、鄉民代表會副主席陳竹城、代表李素勵、村長洪茂仁及其父親黃文祥陪同下登記。

黃筠宸說，參選動機是希望水林農會能與地方更結合，為農民創造更好收益，提升更好的行政績效。

黃文祥為女兒打氣說，希望她能為水林農會帶來新氣象，讓水林農產行銷全國，提升農會的士氣並提高薪點。

同額競選的農會總幹事還有虎尾鎮蔡武吉、西螺鎮廖錦富、土庫鎮黃萬聰、北港鎮林翠香、古坑鄉袁誌謙、莿桐鄉張鈺萱、林內鄉黃國洲、二崙鄉李達彥、崙背鄉李麗華、褒忠鄉吳金元、臺西鄉林添祥、元長鄉李佩怡、麥寮許耿榮及縣農會總幹事陳志揚。