微生物很小，常見的乳酸菌得用17000～25000倍的電子顯微鏡才能看得到，但個體雖小，對人類健康發揮的影響力不容小覻，以睡眠所需的天然γ-氨基丁酸GABA為例，天然來源之一就是細菌，又以短乳桿菌Levilactobacillus brevis LBR146分泌的量多而穩定。

太陽星全效克菲爾益生菌即在剛上市的晚安型新品中，加入包覆GABA及完整LBR146菌體的後生元「好情緒適應原GABAbiotics」，與既有的克菲爾乳桿菌M1協同作用，幫助入睡並維持消化道機能。

醫界一再呼籲熬夜、晚睡對身體不好，會影響聽力、降低代謝率，並加劇飢餓感造成肥胖、記憶力衰退、膚質受損、腸道微生物群失調，影響腸胃正常運作、免疫力下降、心臟病及罹癌風險增加。但就是有人想睡卻睡不著，或是整夜睡不安穩，形同被迫熬夜。

為此，包括國立高雄科技大學、有百年歷史的天津大學、臺灣生技業者在內，全球學界正積極研究以微生物改善睡眠障礙問題的有效方法，篩選、培植益生菌以取得對人類健康有益的天然GABA，迄今成果豐碩。研究人員指出，GABA是抑制性神經傳導的胺基酸，能結合神經細胞的GABA接受器調控情緒，也和營造容易入睡的大腦環境有關。

有趣的是，這幾項研究發現可分泌GABA的益生菌株雖然不同，卻都是短乳桿菌。根據美國出版社Academic Press於1999年出版的《食品微生物學百科全書Encyclopedia of Food Microbiology》所述，短乳桿菌是乳酸菌家族的一員，以酸性環境的耐受性，在低氧環境下的存活能力而聞名，可在牛奶、乾酪、泡菜、發酵肉品、植物中找到，發酵能力強，耐酸、鹼，可以幫助消化、維持菌叢生態平衡以及消化道機能順暢運作。

高雄科技大學2020年所做的研究，是以短乳桿菌RK03為主角，找出可產出更多GABA的方法。研究人員使用表面積幾乎一樣的 All Clean (AC)、Ocean Free (OF) 和能源材料Power Material (PM)等3種多孔陶瓷，在pH 4.5～5.5的環境下，讓RK03固定化發酵生產GABA，而產量最多的是PM。

天津大學的研究則是以短乳桿菌CE701為主角，開發高效生產GABA的發酵製程。研究人員利用果糖、木糖、阿拉伯糖、甘露糖、d-半乳糖、麥芽糖、蔗糖、乳糖、玉米澱粉和馬鈴薯澱粉等不同碳源，氮源（酵母萃取物、蛋白腖、大豆蛋白腖、胰蛋白腖、牛肉萃取物）以及無機鹽等，測試CE701的生長狀況，以及在不同環境下的GABA產量。

太陽星全效克菲爾益生菌晚安加強版，是在原有黃金三角配方的基礎上，加入由短乳桿菌LBR146所產製的後生元GABAbiotics。

LBR146是國內研究人員是從上千株可產出GABA的益生菌中，精挑細選出產量最高的短乳桿菌，再利用天然生物發酵、特殊熱激化技術，產出天然GABA，最後把完整的LBR146菌體與其產出的GABA，以專利包埋技術包裹在一起，形成後生元GABAbiotics，且動物實驗表明，這種合成後生元真的可調節生理機能、幫助消費者入睡，最後成為太陽星全效克菲爾益生菌晚安加強版的重要成份。

參考網址

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643820316285

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c08272#