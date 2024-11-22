國際名廚江振誠一手創辦的米其林餐廳「RAW」將在今年底熄燈，將轉型為廚藝學院，他也退出第一線，未來將培養頂尖廚師。他今（22）日到高雄舉辦巧克力講座，他認為，高雄fine dining（精緻餐飲）非常有潛力開發，但他退休倒數26天，不會在高雄開店，未來會當教練，協助高雄餐廳推出更多創新料理。

「RAW」連續7年獲得米其林星級肯定，除第1年是一星外，2019年起就保持著二星餐廳佳績，然而日前江振誠無預警宣布12月31日將是「RAW」最後一天營業，為台灣fine dining市場投下一枚震撼彈，未來「RAW」原址將轉型為孵化亞洲頂級廚師的廚藝學院，目標每年培養10到20位米其林主廚。

江振誠近日南下高雄與餐廳S.S.A.W攜手推出聯名巧克力禮盒，今天還舉辦「巧克力的搭配美學」講座，分享對巧克力的熱情與創作靈感。他也將在12月初與「Cho Restaurant．秋 法餐」主廚陳博玄攜手打造冬季菜單。

江振誠受訪時提到，距離退休還有26天，明年就正式退休，希望會花更多時間在培育台灣下一代料理人才；過去10年培育出無數現今Fine Dining主廚，接下來RAW將成為孵育台灣料理人才基地，這些人會在台灣各個頂級餐廳中不斷推出精彩料理。

針對這次聯名巧克力禮盒，江振誠表示，依照S･S･A･W 4種不同料理型態的餐廳，推出春、夏、秋、冬4款巧克力，分別為蘇格蘭威士忌海鹽、草莓優格冰淇淋、法式榛果白味噌、單一莊園精選咖啡等風味，即日起在「夏甜點」販售，搶攻耶誕節市場。

高雄承億酒店法式餐廳「Papillon」也推出冬季限量宴席菜單。（柯宗緯攝）

另方面，高雄承億酒店法式餐廳「Papillon」也推出冬季限量宴席菜單，攜手台北手工義大利麵品牌「PASTA ＆ CO.」與瑞士鐘錶品牌「ORIS」，在12月4日至7日晚間用餐時段推出「七魚盛宴」，總計240席。

法國米其林主廚Fabien Vergé與台北Pasta ＆ Co.創辦人Timothy Lu主廚共同打造冬季限量宴席菜單。（柯宗緯攝）

法國米其林主廚Fabien Vergé與台北Pasta ＆ Co.創辦人Timothy Lu主廚共同打造冬季限量宴席菜單。（柯宗緯攝）

Papillon邀來法國米其林主廚Fabien Vergé，他擁有超過20年的豐富經驗，以「本質」、「追尋」及「分享」三大核心理念打造獨特的法式高級料理；台北Pasta ＆ Co.創辦人Timothy Lu主廚，專注於使用當地新鮮食材，手工製作義大利麵，並致力於海洋資源的永續發展。

餐點中特地將義大利麵餃捏成耶誕帽等造型。（柯宗緯攝）

承億酒店指出，此次盛宴將結合手工義大利麵與當季海鮮，展現現代法式新料理技術，並與瑞士鐘錶品牌ORIS合作，強調海洋永續理念，展示品牌對環保與生態復育的承諾。