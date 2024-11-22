勞動部霸凌案燒不停，北市社會局也疑似爆出科室主管霸凌下屬。社會局22日下午回應，11月15日收到申訴案，內容大意為工作內容分配不公及執勤時數疑義，未提及職場霸凌，將訪談當事人後，依其意願按職場霸凌防治與申訴作業規定辦理。

社會局表示，上周五第一次接獲當事人透過市府內部員工網路管道申訴，申訴內容大意為工作內容分配不公及執勤時數疑義，未提及職場霸凌及相關內容，局處收到申訴案件後也立即啟動相關程序，並訪談當事人，依其需求意願，安排訪談時間以及安排關懷小組介入。

社會局說，原本安排今早進行溝通，未料21日訪談前一天受媒體報載為職場霸凌事件，針對此事，將於訪談後依當事人意願，續依本府職場霸凌防治與申訴作業規定辦理。至於當事人與主管工作業務接觸方面，也將依訪談，依據討論有所調配。

社會局說明，局處業務跨及多個領域，除政策規畫，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件，面對不同民眾的需求，須盡可能提供面面俱到的支持與協助，業務壓力及需要承受的負面情緒，確實是困難挑戰。

面對變化快速的社會議題及多面向的業務，社會局表示，將考量業務分配，近日亦已針對整體業務及人力分配情形進行討論與研議，以妥善因應成長快速的業務及各項社會議題，針對員工身心議題，市府亦設有員工協談室，提供身心情緒支持，也將持續宣導，並要求各單位主管關心同仁工作情況，適時解決困難，提供同仁身心支持。

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