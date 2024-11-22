鳳凰身為台灣首家上市櫃旅行社，自2002年起便執行員工持股信託制度，由公司提供獎勵金，間接增加薪資福利，希望有助促進員工向心力、降低人員流動率、落實員工即股東、保障員工退休生活，對公司而言也可達到股權安定、健全企業經營、促進勞資和諧等效益。

不過，COVID-19全球疫情爆發使各國基於防疫實施邊境封鎖，旅遊業成為受創最重的「海嘯第一排」產業，鳳凰不得已自2020年下半年暫時取消此措施。隨著國境於2022年10月中重新開放，疫後旅遊業整體營運逐漸回歸正軌，鳳凰也積極著手規畫恢復此重要制度。

在暫停員工持股信託制度約4年後，鳳凰經董事會通過於11月起恢復持股委員會運作，除放寬加入門檻、提高提存及獎勵金基準，依職級提供2000～6000元獎勵金等優化福利方案外，更對恢復後首次申請加入的同仁，提供3萬元的加碼獎勵金。

經綜合評估，鳳凰決議攜手玉山銀行，共創鳳凰旅遊員工持股平台。玉山金已連10年入選「道瓊永續指數」，玉山銀今年榮獲「信託業務創新獎」，在員工持股信託業務具豐富經驗，為信託顧客打造便利查詢平台，鳳凰盼藉由玉山銀專業團隊規畫，協助共同邁向企業永續。

延續CSR至今企業對ESG永續發展的重視，員工照顧與薪資福利等權益，不僅是企業應有責任，也是員工選擇公司重要依據。鳳凰與玉山金致力落實ESG各項措施，相信透過持股信託合作，不僅能為員工福利升級，也能進一步吸引更多優秀人才，創造獲利與企業永續。