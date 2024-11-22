自來水公司為提升澄清湖淨水場電氣設備穩定，將在12月1日進行相關施工與檢驗，自來水公司也表示，當日高雄11區供水將受影響，其中苓雅區、仁武區全區停水，三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、左營區部分停水，時間為7點到21點。

自來水公司表示，為辦理「澄清湖廠69kV變電站電氣設備汰換更新」需進行饋線停電施工，因避免重複停水，一併辦理「澄清湖廠 69kV 變電站電氣設備檢驗」及「半屏山加壓站抽水機閥門與洩壓閥汰換更新」工程。預計停水時間為「113年12月1日7點到21點」，影響供水時間總計14小時，範圍包括11個行政區，包含停水27萬戶、壓降30萬戶，預計影響到57萬戶。

水公司提醒，估計本次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

水公司還提到，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

停水區域：

三民區：博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛

鳥松區：大華、夢裡、鳥松

鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里（高速公路以西）

前鎮區：瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆

左營區：合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和

苓雅區：全區

仁武區：全區

壓降區域：

三民區：鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民

鳳山區：鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂

左營區：自助、果貿、果惠、果峰、海勝、崇實、菜公、新下、新上、新中、新光、福山

鹽埕區：全區

新興區：全區

鼓山區：全區

前金區：全區

停水以自來水公司公告為止