28歲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）擁有甜美外表加上活潑性格，除了啦啦隊工作，轉戰綜藝圈之後也有不錯的成績。近日有粉絲在加油站見到一位正妹員工，仔細一看發現竟是籃籃，甜美身影曝光。

身為代言人的籃籃，近日被目擊現身加油站當一日員工，影片中她穿著一身短袖制服上衣，搭配灰色百褶短裙，將一頭俏麗短髮紮上紅色蝴蝶結，面帶甜美笑容展現滿滿活力。影片中可見籃籃手握油槍，加完油之後，細心將油槍放回原位，接著蓋好油箱蓋，親切地向來加油的客人鞠躬道別。

籃籃當一日加油站員工，親切幫民眾加油。（圖／翻攝自籃籃 IG）

事後籃籃也幽默發文，坦言幫大家加油的過程中雖然手忙腳亂，所幸都沒有「油槍滑掉」，表示：「學習到了一項新技能很開心～以後加油記得都要來找我報到哦」。

貼文曝光後，引發許多網友羨慕留言：「籃籃一日加油站員新體驗，那天有給籃籃加到油的很幸運」、「想讓籃籃幫我加油」、「那麼美的員工我也想去加油」、「羨慕能被藍藍加到油的駕駛」、「吼唷有這麼可愛的員工我天天去加油」，也有被籃籃服務到的幸運民眾，在籃籃探頭問要加什麼油時，瞬間驚喜愣住，反應過來後相當開心，可見代言人的超強魅力。