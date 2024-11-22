台南市第20屆各級農會總幹事候聘登記今（22）日截止，33個農會總幹事職位共38人完成登記，共有28名現任總幹事爭取連任，六甲、安定、北門、柳營及台南地區等5區現任總幹事退休或不續任。農業局指出，農會農事小組選舉定2025年2月15日投票，最晚3月10日前完成總幹事聘任。

農業局指出，農會總幹事候聘登記從19日至22日，22日無人登記，至下午4時截止時間，共有38人完成登記，33區農會中，台南地區、安定區、楠西區、歸仁區及北門區農會都有2人登記，其餘各農會均為1人登記。

代理農業局長陳仲杰說明，登記截止後，農業局將成立審查評定小組審查候聘資格，根據學歷、經歷、品德操守及工作表現等多項指標進行評定，若有候聘人不符《農會法》第25條之1或《農會總幹事遴選辦法》第3條第1項等規定，將說明理由通知候聘人，有異議者，應於通知送達後3個工作天內以書面檢附相關資料，申請複審，逾期不予受理；完成評定後，將造冊送交農業部進行面談，確保每位候聘人都具備帶領農會執行業務的專業。本次共有22名優總幹事，得直接列入合格候聘人選，免去農業部面談程序。

陳仲杰指出，並非只有1人登記，該名候聘人選就一定會當選總幹事，必須獲得改選後的理事會過半數支持聘任，才能當選，否則將依規定重新登記。

第20屆農會農事小組選舉投票定2025年2月15日舉行，選出各農事小組的小組長與會員代表，再召開會員代表大會選出理、監事。預計於3月10日前由理事會完成總幹事聘任。