隨著2024年美國國家圖書獎揭曉，台灣作家楊双子與譯者金翎以《台灣漫遊錄》獲翻譯文學獎，此書也一夕間登上各通路暢銷榜，且在博客來已顯示為「無庫存」，在誠品亦顯示「熱銷再版補書中」，出版界樂見得獎帶動購書現象外，仍不少人呼籲直視台灣作家很難全職寫作，以及應加強外譯力度擴大市場等議題。

史上第一次由台灣作家及作品獲得美國國家圖書獎，《台灣漫遊錄》在22日於博客來已登上中文書即時榜第三名，一度也曾站上即時榜第一名，但因該書熱銷目前在博客來已是「無庫存，購買後進貨」狀態；在誠品網路暢榜上已站上全站暢銷第三，且已顯示「熱銷再版補書中，到貨日較長」；在Readmoo讀墨平台，《台灣漫遊錄》電子書更是成為綜合榜與暢銷榜的雙料冠軍。

得獎帶動書籍熱銷固然可喜，但出版人觀察台灣讀者支持得獎作品的力度並不算大，相較於韓國作家韓江今年獲諾貝爾文學獎，在消息公布6天內其書籍已至少賣出103萬本實體書，電子書也有約7萬銷量，認為台灣市場的支持力度還有待觀察，而作品外譯仍是擴大市場的重要關鍵，近年文化部、台灣文學館對文學作品外譯多有輔助，但出版人認為能跨越文化障礙的好譯筆仍待持續培養發掘，熟悉海外市場喜好也需要長時間深入交流。

另外，創作者和出版人也呼籲，因台灣的閱讀量體無法支持專職作家，許多創作者得靠演講、駐村支持生活經費與空間，呼籲尤其公立機構莫再有0元駐村等「壓榨」現象，但也不諱言要能讓台灣的作家專心寫作，仍是漫長的路。