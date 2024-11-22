照護失能或年長長輩要注意，衛福部彰化醫院近日收治2名車禍臥床及中風患者，因呼吸急促、發高燒被送急診，檢查發現分別是因假牙及花生卡進右上肺葉支氣管，且研判事發超過1周，醫護費了九牛二虎之力取出異物，搶回性命，醫師提醒，此類患者吞嚥功能退化，照顧時要更加小心注意。

彰化醫院加護病房主任林文培指出，住在溪湖鎮的許先生20年前車禍癱瘓，住護理之家，日前很喘併呼吸急促、高燒送醫，因呼吸衰竭送入加護病房，檢查發現右上肺大面積肺炎，進一步檢查確認是假牙鑲進支氣管造成，因角度不好取，醫護經多次努力才取出，研判該顆假牙誤入氣管已超過1周。

彰化醫院胸腔內科醫師高劍虹提醒，臥床者或受照顧的年長者若發生異物進入呼吸道，如果久未發現，恐引起肺炎等各種併發症而危及生命，照顧者對此應該要更小心注意。（彰化醫院提供／葉靜美彰化傳真）

另一名住在員林市的72歲曾姓婦人，過去曾中風過，行動不是很方便，也是類似症狀送到彰化醫院，在幾乎同樣的位置，取出1顆已經脫皮的花生。其家人轉述，大約1周前吃過花生，沒想到掉入氣管。

彰化醫院胸腔內科醫師高劍虹表示，臥床者或受照顧的年長者因吞嚥功能較差，使得原本應該防禦異物進入呼吸道的機制失能，再加上咳嗽能力退化，造成進入的異物難以排出，如果久未發現，恐引起肺炎等各種併發症而危及生命，照顧者對此應該要更小心注意。

高劍虹說，這兩起個案都引起右上肺阻塞性肺炎，對於年長體弱者非常危險，在臨床上也是比較容易發生老年人氣哽的東西，尤其是假牙，照顧者要特別注意，如果有鬆脫情況，要馬上處理，以避免掉入氣管。造成阻塞性肺炎、壞死性肺炎、肺膿瘍、咳血、膿胸，引起敗血症或呼吸衰竭，拖延越久越危險

高劍虹提醒，成年人中少見呼吸道阻塞異物，主要是因為健康成年人的吞嚥功能與咳嗽反射能力比較好，而臥床及年長者相對衰退，假牙不見了，很可能進到氣管，而不是像一般人所想像的可能是吞進肚子，排出來就好，這種不了解的認知，恐造成時機延誤，而臥床體弱年長者覺知能力又弱，卡在氣管又不自知或無法表達，就更危險了。