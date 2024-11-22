海巡人員冒著風力7至8級、陣風10級的惡劣海象，成功攔截該船，將船長及船員15人依法押返偵辦。（圖海巡署提供／簡銘柱翻攝）

大陸漁船「閩霞漁」11月3日上午，在台中松柏港外15浬處越界捕撈，海巡署發現後追逐攔檢，事後將蔡姓船長在內的15名船員帶回台中港，22日裁罰320萬元，並將閩船驅逐出境。

海巡署表示，艦隊分署第三海巡隊，3日上午發現「閩霞漁」在松柏港外海越界作業，廣播要求停船受檢，但對方拒檢並蛇行逃逸，海巡人員出動PP-10035巡防艇，冒著7至8級陣風追趕，過程對方還企圖衝撞，最後仍制止陸船並實施登檢。

海巡署表示，清查計有陸籍蔡姓船長等15人（均為男性），鐵殼船體約420噸，漁獲約2噸依法海拋，「閩」船非法越界捕魚事實明確，據違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條，將「閩」船及船長、船員等15員全數押返台中港海巡基地偵辦。

海巡署表示，「閩」船後遭罰鍰320萬、沒入漁具，22日確定對方繳交後，上午9時將「閩」船驅離出境，並警告不得再進入我國禁限制水域作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。

海巡署指出，為保護我國海域資源，要求各海域艦船艇超前部署，艦隊分署及中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇、岸際雷達監控海上目標，呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。