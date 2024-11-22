金門縣觀光特產協會號召業者設置多種特產展銷區，讓上海居民能夠親自體驗來自金門生產的獨特風味。(圖／金門縣政府提供)

大陸「2024國際旅遊交易會」今(22)日在上海會展中心揭開序幕。為了讓更多大陸居民重新認識金門觀光的魅力，金門縣政府受邀組團，由觀光處副處長董雲馨率金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光特產協會代表，以及7家在地觀光特產業者共25人共襄盛舉，盼藉此兩岸旅遊交流平台，打響金門觀光特產的知名度，並爭取開放其他省份的大陸居民都能入境旅遊，恢復小三通昔日盛景。

縣府觀光處表示，由於地理位置與小三通特殊性，陸客來金觀光消費，對於整體經濟發展具有指標性意義。經統計，自9月27日恢復大陸福建旅客來金門旅遊起，且截至11月21日為止，累積已超過15000人次，其中團體約佔14％、自由行約佔86％，日前11月17日小三通更突破當日往返6000人次，創下復航以來之單日新高，金門街上熙來攘往的景象，讓地區民眾十分有感。

縣府觀光處進一步說明，縣長陳福海十分重視小三通旅遊的推動進程，多次指示兩岸旅遊政策爭取步調，應掌握循序漸進原則，逐步恢復小三通旅遊盛景。縱然，大陸旅客已經恢復，但目前僅限於大陸福建省地區居民，為了加深大陸各地居民對金門的印象，並對未來恢復福建省外居民赴金旅遊，預作準備，應邀特別組織地區觀光業者參加此次旅遊展會活動，並設置「金門展區」。

為爭取更多大陸居民來金旅遊，展會期間，縣府參展團與海旅會人員進行短暫交流，除了表達對於支持小三通旅遊政策的感謝，並據實反映自恢復陸客旅遊以來，諸如恢復辦理大通證自助機簽注、大陸領隊人員缺乏與旅行社系統權限更新等問題，盼能協助優化相關配套措施。同時，希望大陸文化和旅遊部加大政策支持力度，爭取優先恢復浙江、江西與廣東等海西地區居民赴金旅遊，並逐步擴及大陸其他省份居民，以恢復昔日小三通旅遊盛景。

展會活動現場，特別結合金酒公司，在展區中設置品嚐區，提供金門高粱酒試飲活動，享譽中外的經典佳釀，濃烈酒香飄香展區，許多參觀民眾聞香而來，對於第一次品嘗金門高粱酒的上海居民，紛紛豎起大拇指，直呼「好酒，再來一杯」。同時，金門縣觀光特產協會號招金門特產業者設置一條根、麵線、牛肉乾、蛋捲等金門特產展銷區，讓上海居民能夠親自體驗來自金門生產的獨特風味，甚至還有大量採購，準備要送給親朋好友。

此外，縣府觀光處偕同金門縣旅行商業同業公會設置旅遊諮詢檯，展示金門豐富多元的旅遊資源，以及金門美食、住宿、交通、購物等資訊，希望未來政策開放後，大陸的居民能來金門走走看看。縣府觀光處人員，也大力推廣金門行動旅服QR-CODE，提供民眾手機掃描與分享好友，並贈送精美金門特色小禮品。

縣府強調，隨著金門旅遊市場逐日加溫，將持續關注大陸旅客來金門人數的變化，持續向兩岸有關當局爭取旅遊政策放寬，透過各項展會活動，行銷金門觀光魅力，並持續以「活動＋旅遊」模式，推動大陸旅客來金門「輕旅行」，感受金門這座島嶼所帶來的美好風情。

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