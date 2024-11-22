遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民以遠傳新創加速器執行長的身份，分享遠傳在技術、企業經營及商業模式等方面的實務經驗。他表示：「生成式AI降低了AI的使用門檻，能加速提升員工生產力和企業競爭力，助力產業創新升級，提升韌性。遠傳與國際大廠微軟結盟，全面導入生成式AI以推動員工賦能，同時擴大與新創團隊的策略合作，發展AI生態系，協助政府推動百工百業的AI轉型。

此外，遠傳響應政府打造次世代基層醫療系統，構建全人健康照護的科技服務模式，參與數發部數位產業署「Tcloud創新未來館」，展示台灣雲市集推動成果。遠傳展出新開發的「診所雲端資訊服務系統（雲端HIS）」，整合5G遠距診療平台與「Health健康+」App，幫助基層診所整合虛實掛號及看診服務，並支援電子病歷交換及分級醫療服務，銜接居家及長照照護，實現社區健康醫療網路，共創大健康生態圈。

遠傳攜手「桓竑智聯」和「創智生物科技」兩家新創夥伴，展示共創效益。創智生物科技推出的MindUP平台結合智慧科技與數位醫療，提供生理量測、健康數據收集、個人化睡眠解決方案等服務，適用於醫療機構、企業及個人用戶，助力改善睡眠品質、情緒和壓力管理。桓竑智聯在2024年全新推出的OKUMA數位看板方案，於MeetTaipei首次亮相，透過數位資訊站點形式，展示大會地圖、活動資訊及互動體驗，呈現OKUMA在實體環境中的創新應用。遠傳新創加速器邁入第三年，累計加速41家新創，創造2.3億元以上的數位轉型商機，投資總額突破4.5億元，並完成對「桓竑智聯」和「永訊智庫」的策略投資。此次遠傳以微軟雲端解決方案合作夥伴（CSP）的身份首次參展，並提供展場限定優惠，全力支持新創。