屏東榮民總醫院在院內人行道上劃設自行車停車格，但因車格大小很像機車停車格，所以導致許多民眾誤停並被開單，不少人挨罰600至1200元不等的罰單後，批評院方設停車陷阱，對此，院方加設標示牌提醒民眾注意，警方也稱，院方另有設置機車停車場，請民眾不要在人行道停放機車。

有民眾批評，屏東榮總在人行道劃設的停車格根本是陷阱，雖然是自行車停車格，但因大小跟機車停車格很像，加上標示不清，所以很容易誤停，好多人因此吃上罰單，1張罰單600至1200元不等，好衰。

屏東榮民總醫院在院內人行道上劃設自行車停車格，但因車格大小很像機車停車格，所以導致許多民眾誤停並被開單，為此，院方加設標示牌提醒民眾注意。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東榮民總醫院在院內人行道上劃設自行車停車格，但因車格大小很像機車停車格，所以導致許多民眾誤停並被開單，為此，院方加設標示牌提醒民眾注意。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

對此，屏東榮總指出，自行車停車格是依據綠建自治條例規定設立，為避免民眾再發生誤停狀況，已加設「禁停機車」的標示牌，提醒民眾注意，人行道上是不能停機車的。

屏東警分局也表示，屏東榮總是經相關單位會勘後，在人行道上設立禁止停放機車的告示，因此違停者可依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，處600至1200元罰鍰。警方提醒民眾，院方另有設置機車停車場供民眾停放，所以請勿在人行道範圍停放機車，以避免影響行人通行權益。