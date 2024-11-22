近日霸凌議題討論度破表，各界熱議「霸凌無所不在」，認為情緒控管是一門重要課題，學校卻沒教；台南應用科技大學師資培育中心聯合海佃國中透過「心理輔導桌遊化」，吸引20多所國中50位教師跨域、跨校參與，回響熱烈，未來也希望能營應用於課堂，讓師生、同儕培養同理心。

海佃國中、台南應用科技大學師資培育中心聯合舉辦「心理輔導桌遊化與遊戲輔導化－用完形與情緒心理雙桌遊談情感療癒與情緒教育」工作坊，吸引近50位教師參與，反應熱烈。（葉蒨亨提供／曹婷婷台南傳真）

南應大師資培育中心葉倩亨老師指出，「心理輔導桌遊化與遊戲輔導化－用完形與情緒心理雙桌遊談情感療癒與情緒教育」工作坊是首度舉辦，研習以台灣本土桌遊設計師開發的原創桌遊為主軸，結合課程教學，透過趣味性與教育性兼具的方式，幫助教師增能、紓壓，也希望大家能將學習成果應用於家庭、親子關係及教學現場。

她提到，心理學界認為桌遊是很好的治療媒材，但過去並沒有將這些桌遊引進教學現場作為相關應用，此次，引導參與的老師們透過桌遊探索和描述自己的情感，並能練習情緒覺察、增進同理心，進一步有助於社會情緒學習能力的提升，更為學生心理健康與情感教育提供創新的教學資源。

她說，社會情緒學習是明載於教育部數位教學指引3.0中的重要教育專業能力，活動中，教師們透過完形心理學與本土心理學設計的「倚偎桌遊心動體驗」，展開一場兼具創意與挑戰的互動體驗，像是手持椅子玩偶疊疊樂。

另一款焦點桌遊則以560種心理情緒投射結構為基礎，結合本土心理理論與實證資料，設計多元關係手繪圖卡。研習過程中，講師引導教師運用情緒卡片，深刻認識並反思情緒對應方式，在這些充滿情感交流的互動中，教師們體會圖卡與情緒字卡在圖文敘事與故事創作上的多元應用。

她提到，教師們也進一步將學到的桌遊技巧融入日常教學與輔導，例如在輔導課或班會時間進行遊戲式情緒教育實踐；對於有特殊情感需求的學生，桌遊更能成為教師及輔導人員提供個別輔導的有力工具，也可應用於班級經營，幫助班級產生凝聚力與建立情感共識。

葉倩亨說，相關桌遊適合國小高年級以上推廣，相較一般情緒學習太教條化，心理輔導桌遊化提供另一種學習資源，對於老師、學生都有助益，也能將相關覺察情緒應用帶回家與家人互動，增進彼此互動。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。