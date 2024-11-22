不少人對於性病常常忽視，或是難以啟齒，從而延誤了診斷和治療。對此，泌尿科醫師朱信誠指出，即使都沒有性行為，也有可能患病，症狀包括性器官潰爛或疼痛、異常分泌物或排尿困難、發燒和疲勞，以及皮膚變化。一旦發現任何異常，務必盡快就醫。

醫師朱信誠在個人粉專發文表示，其實並不是只有性觀念較為開放者，或是同性戀者才會得性病，即使都沒有性行為，有時候可能也會因為性器官碰到公共廁所上面的細菌或病毒而得病。並整理出以下4種常見性病症狀，提醒民眾注意：

1、性器官潰爛或疼痛：許多性病，如梅毒或生殖器疱疹，可能導致生殖器區域的潰爛或疼痛。此種疼痛可能在感染後立即出現，不過也有幾天或幾周後才開始冒出症狀。

2、異常分泌物或排尿困難：像是淋病，可能會讓性器官區域出現異常分泌物；此外，也可能釀成排尿時的疼痛、灼熱感或排尿困難。

3、發燒和疲勞：有些性病，例如愛滋病、梅毒和淋病，可能會導致全身性症狀，如發燒、淋巴結腫脹、疲勞等。這些症狀可能不一定會像前述兩項馬上出現，但當病情嚴重時，可能就會出現這類狀況。

4、皮膚變化：愛滋病、菜花和梅毒等性病可能會導致皮膚變化和皮疹，包括紅斑、疹子、水泡或皮膚潰爛。

泌尿科醫師陳鈺昕先前提到，性病其實有潛伏期與空窗期，前者為感染性病病毒後到病發的時間，可能會因為沒有明顯的病徵，無法及時得知已罹患性病；後者則是感染性病病毒後，到可以透過性病篩查發現的時間，即使一段時間內檢測性病結果為陰性，仍然要定期檢測，避免有「偽陰性」的情況。他提醒，若有危險性行為，有疑慮就得就診檢查。

另外，陳鈺昕說，性病的傳染途徑多是經由性行為或皮膚直接接觸，因此上公廁被傳染到這些病的機率是「有可能，但機率不高」。還有要注意的是，性病不一定只針對性器官的疾病，現今淋病性咽喉炎和直腸炎的發生率也攀升，務必進行安全性行為，保護彼此，做好安全措施及定期安排檢查。