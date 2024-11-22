新北市淡海新市鎮地標「美麗新廣場淡海館」，因近期連續風災受損，於11月15日公告自12月1日起暫停營業，理由是積水及消防設備「受信總機」多處損壞影響安全。此舉引發在地居民及商場內部商家關注，房東宏泰人壽與美麗新實業之間的爭議也隨之浮出水面，雙方對停業的必要性與責任分工各執一詞。

新北市消防局表示，美麗新廣場淡海館屬消防列管甲類商場，依法每半年須申報消防設備檢修。雖然今年上半年申報合格，但下半年檢修發現設備缺失，包括核心設備「受信總機」出現多處連動斷線，導致安檢退件，並已要求限期改善。消防局強調，該場所若仍持續營業，消防設備應依法維護至符合規範。

美麗新廣場21日發文強調，消防設備損壞威脅公共安全，「受信總機」損壞超過70個連動點，若未修復，火災時警報無法啟動，恐釀重大傷亡。他們更以過往錢櫃大火為例，痛批宏泰人壽多次拒絕全面修繕，僅願清理廢棄物，將成本壓在安全之上，形容這是「為股東節省支出的策略，但不是對生命負責的態度」。

宏泰人壽則表示，已於11月19日邀請消防局現場會勘，確認設備僅些微受損，不會影響正常營運。他們認為管理方自行宣布停業的決定過於片面，既造成廣場商家經營困擾，也對消防主管機關帶來不必要的行政負擔，並呼籲管理方積極配合修復，妥善處理問題。