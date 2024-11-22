近日傳出清華大學擬合併中華大學，消息也在今（22）日獲得證實，清大有意於中華大學校地設置半導體學院，此案若成功，也將成為繼台灣科技大學整併華夏科大之後，第二起高教公私併。教團呼籲教育部等主管機關，在法律上一定要儘快完善，排除各種行政障礙，讓併校更為順暢。

高教工會理事長周平表示，論及私校退場，高教工會始終認為公共化是最好的方向，其中也包含大學公私併的作法。不過，學校整併過程，必然涉及校產、校地、人事還有學生權益等各項挑戰，因此呼籲教育部等主管機關，在法律上一定要儘快完善，排除各種行政障礙，讓併校更順暢。

至於中華大學校長劉維琪於今日特別提及，未來將成立的半導體研究院是獨立學院，不受清大校務會議和校長指揮，是政府特別設立的學院，此番說法引起外界好奇，學院主導權落於何方？又將如何運作？

周平認為，很明顯是清大企圖想用中華大學來擴大成立半導體學院，當中確實有疑慮。

周平也進一步說明，政府通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，讓包含清大在內共6所頂尖大學成立半導體學院，這次整併中華大學，看來也是將用此法來運作，然而這項法條存在諸多問題，像是已凌駕《大學法》、《國有財產法》、《教育人員任用條例 》與《學位授予法》等，未來是否將會衍生出「治外法權」的情況，以及在管理上不屬於清大校方，均有賴觀察與持續監督。

教育部回應，有關清華大學擬與中華大學整併，並於中華大學設立「半導體學院」案，尚未收到兩校申請整併計畫書；報導中提及兩校將參考台科大與華夏科大整併模式提出規畫，後續兩校如完成校內程序向教育部提出具體方案，在確保學生及教職員權益下，教育部也將比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。