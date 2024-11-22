挪威國防部宣布，未來巡防艦計畫的合作對象已縮小至法國、德國、英國及美國，並將與這些國家的政府展開戰略夥伴談判。該計畫將採購至少5艘至6艘新型神盾級護衛艦，成為挪威史上最大規模的國防投資，超越先前採購F-35戰機的支出，最終合作夥伴預計於2025年敲定。

挪威計畫加入現有的護衛艦計畫以加速部署，避免對現有的南森級巡防艦（Fridtjof Nansen-class frigate）進行大規模升級。國防部長葛拉姆（Bjørn Arild Gram）指出，新型巡防艦成了未來幾年挪威軍隊最大規模的採購案，總投資將達數千億挪威克朗（約新台幣2.96兆），並同步提升海軍運營預算及人員規模。

葛拉姆強調，挪威作為北約重要的海洋國家，高北方區域（High North）是其戰略重點，新型巡防艦將確保皇家海軍能在挪威沿海持續運作。預計戰略合作將涵蓋聯合採購、運營與維護，以及服役期間的持續升級與開發，尋求能在數十年內全程合作的夥伴。

挪威除考量各國艦艇能力，也注重共同戰略利益，特別是在高北方區域的合作潛力。法國的防衛與干預巡防艦（FDI）已進入海試階段，德國則啟動了F126巡防艦在建造，美國正在建造星座級巡防艦，而英國有7艘新艦在建，包括4艘26型反潛艦和3艘31型巡防艦。

挪威南森級巡防艦滿載排水量約5200噸，而候選國艦艇的規模從法國FDI的4500噸到德國F126的1萬噸不等。挪威與法國在海洋合作上歷史悠久，且英國皇家海軍長期是挪威的主要防務夥伴；此外，挪威與德國在潛艦與反艦飛彈領域有合作，美國則是挪威最重要的盟友，涵蓋北大西洋的全面防務合作。

未來合作關鍵在於挪威本土科技與產業能否參與巡防艦的研發與維護。挪威政府早在2023年曾接洽包括澳洲、加拿大、義大利及南韓等11國。巡防艦計畫已被納入4月提出的長期國防規劃中。