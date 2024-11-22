為舒緩護理照服人員疲憊的身心靈，台東聖母醫院22日辦理「照護者全人自我療癒之芳香照護模組課程」發表成果會，來自全台45位護理、長照人員參與，從業27年的蘭嶼學員張淑蘭分享，經由課程，讓她找到繼續前進的動力。

專業護理人員、照服員或家庭照顧者，在照護老人、病人時，經常面臨沉重壓力，身心俱疲，導致照護者經歷焦慮、抑鬱、疲勞及身體不適，衛福部去年委託台東聖母醫院執行「全人護理照護培訓試辦計畫」，成效豐碩，今年擴大舉辦「照護者全人自我療癒之芳香照護模組課程」。

台東聖母醫院22日辦理「照護者全人自我療癒之芳香照護模組課程」發表成果會。（台東聖母醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

來自全台45位護理、長照人員，經過6個月共96小時的學習在發表會中分享成果，蘭嶼雅布書卡嫩居家護理所負責人張淑蘭表示，從事居家護理、安寧照護27年，體會到「我是重要的」，若無法照顧好自己，就沒有更多能量給予被照顧者，「這個課程，讓我找到繼續前進的力量，就是自我照顧、自我療癒」

張淑蘭提及，蘭嶼當地習俗認為癌末或重病死亡，都是不幸的靈，會傳播給別人，因此生病就不外出、不與人互動，許多癌末患者孤獨面對最後一程，經由課程啟發，居護所提供療癒服務，讓患者在舒適空間、看著大海，享受精油按摩，「即便走到生命盡頭，還是能夠感受到生命的盼望與力量」

台東聖母醫院22日辦理「照護者全人自我療癒之芳香照護模組課程」發表成果會。（台東聖母醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

2009年八八風災後，聖母醫院設立芳香照護推廣中心，以芳香紓壓按摩緩解部落居民災後創傷，並延續運用在安寧病房病患、居家個案、部落活力站、失智據點等，成為該院的獨特服務。陳良娟指出，照護者長時間處理複雜的醫療照護情況，對身心造成負面影響，盼透經由課程減輕壓力、提高照護品質。