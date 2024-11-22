中華隊22日以8比2勝出，拿下第3屆世界12強棒球賽複賽首勝，繼2003年世界盃後首度在成棒層級賽事擊敗美國隊，用總教練曾豪駒口中的「團隊力量」取勝，接下來要碰上世界排名第1的日本隊，他認為，要贏球的關鍵還是在「細節」，「會派出最好、最強的投手。」

昨天中華隊以0比2遭到委內瑞拉完封，吞敗最大關鍵就是壘上有人時欠缺適時一擊，今天中華隊打線做出更動收到好的效果，雖然前3局留下6次殘壘，好在球員頂住壓力，4局先馳得點，並在7局滿壘時，靠著江坤宇關鍵三壘打鎖住勝果。

「我們知道美國實力堅強，跟他們比賽，我們不只是享受過程，也靠著團隊力量、贏得最後勝利。」中華隊中斷複賽12局無得分乾旱期，曾豪駒認為，昨天球員很想贏，有點過度謹慎，「今天跟大家說，已經做得很棒了，只要在頂尖球賽中享受、做自己，會達到不同收穫。」

前3局中華隊局局有攻勢、且都進佔得點圈，卻總是欠缺適時一擊，曾豪駒說：「這可能要檢討一下，他們的能力沒問題，但我想說先搶分，造成選手太過複雜，所幸後面大家有掌握到先馳得點機會，在僵持的情況下找到突破點。我覺得身為總教練，我非常以他們為榮，也希望他們繼續加油。」

明天日本隊預計推出左投早川隆久，外媒也提問中華隊先發投手的部分，曾豪駒說：「這個問題一直很困擾我，剛剛比賽結束後，我需要一點時間思考一下，如果有第一步消息，我請管理通知大家。」日媒推敲中華隊會派出左投林昱珉先發，他僅說會派出最好、最強的投手，全力搶勝。