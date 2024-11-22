公館鄉原任總幹事古雪雲榮退，由推廣部主任林幼詩（左三）接棒登記。（謝明俊攝）

苗栗縣農會及鄉鎮市農會候聘總幹事登記22日結束。（謝明俊攝）

頭份市農會原任總幹事羅清香登記候聘尋求連任。（謝明俊攝）

苗栗縣農會及17鄉鎮市農會候聘總幹事登記作業，22日下午5點截止，縣農會及17個鄉鎮市農會候聘總幹事全部完成登記，其中縣農會及14個鄉鎮市農會是由現任總幹事尋求連任登記候聘。而苗栗市、大湖區及造橋鄉農會出現2組人馬競逐。公館鄉原任總幹事古雪雲榮退，由推廣部主任林幼詩登記，西湖鄉農會原總幹事郭豐文榮退，由何貞儀接棒登記，造橋鄉農會原總幹事彭森華榮退，由張慧如、吳美慧兩名娘子軍登記對壘。

苗栗縣農會及17鄉鎮市農會候聘總幹事登記，其中縣農會及14個鄉鎮市農會是由現任總幹事尋求連任登記候聘，其中，苗栗市農會原總幹事謝錦明登記完畢後次日，市農會職員楊秀玲在部分農會理監事及退休員工的支持下，出面登記，要與謝錦明角逐，由於四年前，謝錦明登記連任是遭遇到老總幹事吳世垣挑戰，雙方勢均力敵，最後謝錦明是以抽籤勝出，這次兩方人馬再戰，預料競爭將非常激烈。

大湖區農會原總幹事徐欽志登記尋求連任，在泰安鄉經營知名溫泉飯店的第二代羅紹遠有意出面挑戰，也已完成候聘登記。造橋鄉農會則出現張慧如、吳美慧兩名女娘子軍對壘。

候聘總幹事登記名單如下，縣農會鍾金光、頭份市羅清香、苗栗市謝錦明、楊玲、苑裡鎮鄭年鈞、通霄鎮許道坤、竹南鎮蔡信芬、後龍鎮黃文恭、卓蘭鎮徐文欽、大湖區徐欽志、羅紹遠、公館鄉林幼詩、銅鑼鄉曾義孝、南庄鄉陳乾安、頭屋鄉謝金德、三義鄉徐瑜、西湖鄉何貞儀、造橋鄉張慧如、吳美慧、三灣鄉謝杏玲、黃煥祥。