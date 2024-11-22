證交所與會基會拜訪IOSOC組織 - 簡報與討論後，王怡心董事長與周世昊執行長和IOSOC代表合影。（會基會提供）

王怡心董事長在西班牙馬德里參加XBRL年會。（會基會提供）

證交所與會基會團員與XBRL 執行長John Turner合影。（會基會提供）

XBRL年會聯誼交流，王怡心董事長與周世昊執行長和GRI組織代理執行長Christina Gil White合影。（會基會提供）

會計研究發展基金會董事長王怡心、XBRL 委員會執行長周世昊、吳如玉以及台灣證券交易所共同組成代表團，11月18日到西班牙拜會國際證券管理機構組織（IOSCO）與商業報告語言(X B R L)年會，透過證交所與會基會共同派員參與國際交流活動，增加我國永續資訊揭露在國際舞台亮點。

會基會指出，本次拜會IOSCO的人員，包括高級政策顧問Sherman Boone 負責監管政策規劃與協調；準則制訂部主任Kris Nathanail， 她是 IOSCO 任命的跨境監管後續小組的負責人，專注於永續發展 ESG 領域，最近也負責協調 IOSCO 在 永續ESG 評等和資料提供商方面的工作。

另外，還有財務經理及政策顧問Nermin Daul 負責支持 IOSCO 的公司報導政策工作，以及國際證券管理機構組織（IOSCO）研究分析師Daniel Palacios。雙方就報告數位化申報、分階段推廣方法、能力建構與推廣教育、國際永續準則的快速採用與積極與國際組織合作交流等議題進行交流。

IOSOC代表重視在國際間分享經驗與促進合作的努力，尤其是在與國際組織的協作和經驗交流方面。且IOSOC代表認同，我國在推動永續發展方面的成果與創新方法，並興趣到台灣參加2025年8月26日至28日「2025 ESG高峰會」。

證交所與會基會代表團接著參加於馬德里舉辦為期三天（11月19至21日），可延伸商業報告語言(X B R L)年會 - 數位資料加速論壇(Data Amplified 2024)，本次XBRL年會有一個主題著重於探索人工智慧（AI）與結構化資料在企業轉型、資訊透明化及資本市場效率提升的作用，並有生成式AI與GRI及ISSB國際永續準則等議題，與會專家討論永續資訊揭露之數位化進程與各國數位報導之現況與挑戰。