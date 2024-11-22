央行經研處副處長曹體仁表示，政府健全房市措施已逐漸發酵，從各項項數據來看近月房市呈價跌量縮。至於房貸利率上揚，主要是銀行調高非首購客戶以及信用條件較差的客戶的利率，以致新增房貸利率呈現上揚。
至於新青安貸款占五大銀行新增購屋貸款的比例，在10月再續降至32.64%，創112年9月以來的新低。
央行今公布10月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.129％，較9月的2.146％下降0.017個百分點，係因週轉金及資本支出貸款利率較9月下降所致。其中新增購屋貸款金額下降至876.23億元，較上月減少了234.23億元。而五大銀行在10月的新增購屋貸款利率上揚到2.201%，創民國98年1月以來新高。
央行經研處副處長曹體仁表示，政府健全房市措施已逐漸發酵，從各項項數據來看近月房市呈價跌量縮。至於房貸利率上揚，主要是銀行調高非首購客戶以及信用條件較差的客戶的利率，以致新增房貸利率呈現上揚。
至於新青安貸款占五大銀行新增購屋貸款的比例，在10月再續降至32.64%，創112年9月以來的新低。
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