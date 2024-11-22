央行經研處副處長曹體仁表示，政府健全房市措施已逐漸發酵，從各項項數據來看近月房市呈價跌量縮。至於房貸利率上揚，主要是銀行調高非首購客戶以及信用條件較差的客戶的利率，以致新增房貸利率呈現上揚。

至於新青安貸款占五大銀行新增購屋貸款的比例，在10月再續降至32.64%，創112年9月以來的新低。

《金融》國銀對中小企新增放款 前3季已超越年度目標
9月五大銀行新增房貸又破千億！ 信用管制成效待觀察
陸11月LPR報價不變：1年期3.1％、5年期以上續3.6％
#五大銀行 #購屋貸款 #10月 #上揚 #新增
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜