央行經研處副處長曹體仁表示，政府健全房市措施已逐漸發酵，從各項項數據來看近月房市呈價跌量縮。至於房貸利率上揚，主要是銀行調高非首購客戶以及信用條件較差的客戶的利率，以致新增房貸利率呈現上揚。

至於新青安貸款占五大銀行新增購屋貸款的比例，在10月再續降至32.64%，創112年9月以來的新低。