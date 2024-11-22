Find X8 Pro採用5,000萬像素超光影四主攝，獨家雙潛望鏡頭提供3倍和6倍的潛望焦段，搭配6.78吋懸浮微曲螢幕，提供極佳的視覺體驗。而Find X8則適合追求輕巧手感與時尚機身的用戶，具備5,000萬像素超光影三主攝，並配備與Find X8 Pro同款的3倍潛望鏡頭，搭載6.59吋平面螢幕。

Find X8系列搭載聯發科天璣9400處理器，採用台積電（2330）3nm製程，具備低功耗與高性能特性。OPPO與聯發科深度合作，開發自研的潮汐引擎，進一步優化功耗，帶來最強處理性能。

此外，Find X8系列採用了矽碳負極大電池設計，讓輕巧機身擁有更大的電池容量。Find X8 Pro配有5,910mAh大電量電池，Find X8則具備5,630mAh大電量電池，且兩款手機均支援80W SUPERVOOC有線閃充及50W無線閃充，滿足全天候長效續航需求。兩者也具備IP68/IP69防塵防水等級，確保用戶能夠安心使用。

同時，OPPO也同步推出旗艦耳機OPPO Enco X3i，採用廣音域同軸雙動圈設計，支援LHDC 5.0 Hi-Res高解析音訊，音質表現優異，並配備49dB主動降噪及4kHz超廣降噪範圍，讓用戶在各種場景中享受高品質的音樂體驗，進一步豐富OPPO的智慧生態圈。

OPPO Find X8 Pro提供16GB+512GB版本，售價37,990元，具備浮光白和靜謐黑兩種顏色。Find X8提供12GB+256GB版本，售價27,990元，提供鈦灰和霧黑兩色，並於即日起在指定通路開放預購，11月29日正式上市。