日本茨城縣水戶市長高橋靖與議長大津亮一22日率領該市府會團隊及市民團一行72人到訪台南，並在市民團的見證下，與台南市長黃偉哲簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，正式締結為友誼市，未來將攜手推動歷史、文化、體育等領域的交流合作。市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌也都出席見證。

黃偉哲表示，台南與水戶市因飛虎將軍廟結緣，兩市學生在體育活動也有交流，雙方擁有深厚的友誼基礎。今年適逢台南400，兩市締盟不僅是雙方情誼的里程碑，也為台南的城市外交歷史留下重要一筆。

黃偉哲還說，為紀念彼此的友誼，他已於昨日簽署公文，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將出現一條新設道路並命名為「水戶街」，成為兩市締盟的大禮。

今年第3次到訪台南的高橋靖認為，締盟這一天正好是日本的「好夫妻之日」，此日締盟也象徵兩市的關係就像夫妻一樣長長久久；他還提及今天上午特地前往飛虎將軍廟參拜水戶市出身的飛虎將軍杉浦茂峰少尉，並向神明告知兩市即將締盟，祈求庇佑未來的合作更加順利。

高橋靖也承諾，將繼續率領水戶市全力推動兩市交流，像擴大使用芒果等台南農特產品作為學童營養午餐食材，以及與安南區的國小展開交流等，期待能與黃市長攜手深耕，並將成果惠及下一世代。

市府指出，水戶市位於日本茨城縣中部，為茨城縣廳所在地，該市以「水戶黃門」（水戶藩主德川光圀別稱）、日本3大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」聞名。至於飛虎將軍廟位於台南市安南區，主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，他在二戰末以捨身精神保全當地居民，民眾為感念他的犧牲義舉特地建廟祭祀，此番淵源也成為台南與水戶的交流橋梁。