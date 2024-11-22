台鐵疑也爆出霸凌爭議，員工集體寫信列出14項行為，投訴某人資高層主管在台鐵公司當「土皇帝」，包括貶低、羞辱或咆哮下屬、在工作上修理看不順眼的同仁、不讓同仁報加班要求假打卡、施壓同仁不對外伸張等。台鐵員工控訴「總統您看見了嗎？我們也只想好好活著！人事高官誰都動不了？台鐵、交通部、人事總處三不管互踢皮球」。對此，台鐵回應，對於職場霸凌申訴案都會依規定調查。

台鐵受害員工不具名集體投訴信中指出，該主管會故意積壓或不核特定同仁假單，要求同仁若發現遲未核可，應主動詢問原因；有離職同仁主張遭其霸凌，該主管在對方離職後秋後算帳，不同意其在職期間的病假，列入曠職、記一大過且考成打丙等。

信中還稱，霸凌對象不僅承辦人，還包括不巴結他或他看不順眼的人，業務上百般刁難，讓同仁及科長苦不堪言；若對公文或某業務不滿意，就貶低或侮辱承辦同仁，退回公文後還向該名同仁的科長及專員施壓；在人事室會議影射特定同仁，大聲咆哮是家常便飯，藉人事例會修理他不喜歡的人。

該主管也被指控，因不喜歡某同仁，就不同意讓對方申請專案加班、不願支付加班費，又為了規避勞檢，要求該同仁準時打下班卡，人繼續加班，每月僅同意申請加班20小時，超過就要求不可送加班單；且該主管要求辦理人事室活動時，每次住的飯店都要不同家，更要求入住星級飯店，出席活動時更指派非承辦科特定女性同仁陪同參加。

不僅如此，該主管也被爆料指定升遷特定女性同仁，指派為小秘書，不接辦業務，單純處理他的個人公私事，讓該女同仁有「土皇帝」庇護，開始對同仁和科長頤指氣使，因此大家也不敢惹該名女同仁不開心；且常跟該名女同仁一起加班，討論要修理人事室哪位同仁，比對2人加班紀錄可知，明明該同仁未承辦各科業務還能天天加班，且多年為承辦，還能在台鐵公司化後被內定升任科長。

且該主管以自己業務繁忙為由，要求其他同仁去e等公務園完成線上課程。更自豪人脈廣，讓台鐵推翻已成立的霸凌案，底下同仁調走、辭職多，還有多位同仁身心壓力大到求助身心科。

台鐵員工也提到，該主管要求同仁下班也要回訊息，若未及時回覆，就會傳訊通知科長，科長又再傳訊給同仁詢問；該主管霸凌同仁手段，除言語羞辱外，還有關係霸凌，排擠不喜歡的同仁；台鐵過去成立霸凌案後，該主管又動用關係說要撤銷調查結果，且施壓同仁不得對外伸張，好多申訴、檢舉都被吃案。

對此，台鐵公司回應，對於職場霸凌申訴案件，公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正的調查及處理。

台鐵調查委員會委員由政風、職安、法務、工會代表及勞資爭議調解律師（外部）組成，調查及處理結果奉核定後會立即通知委員及當事人，並落實辦理調查建議。

台鐵公司強調，公司對職場不法侵害零容忍，將持續推動各項政策，促進員工身心健康，營造友善職場環境。

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