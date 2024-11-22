為確保中小企業在市場的競爭力，勞動力發展署中彰投分署推動「小型企業人力提升計畫」，透過客製化輔導及訓練資源補助，幫助企業強化員工職能，其中沃德設計藉由該計畫支持，建立公司全方位的教育訓練制度，3年內從單一網站設計服務公司蛻變為全方位品牌顧問公司，員工數更成長超過40％。

由員工整合各部門專業設計的「沃德品牌顧問」新形象。（中彰投分署提供）

中彰投分署指出，沃德設計公司2019年開始參與「小型企業人力提升計畫」，透過計畫中的專業輔導與資源協助，開設AI應用、數位行銷、顧客服務與經營策略、領導管理等多元課程，公司並在日常工作流程中積極導入AI技術，同時打造線上、線下結合的學習模式，員工可以隨時隨地強化專業技能，也達到效能與創新能力的提升。

此外，沃德設計採用講師制度與獎金機制，促進跨部門合作，並定期舉辦經驗分享會和成果發表會，營造有活力的工作環境，更打造宛如「小型奧斯卡」的舞台，讓員工展現才華，實現成功轉型目標，並透過創新的策略，成功在3年內從單一網站設計公司轉型為全方位品牌顧問，也實現了與員工「共同成長，全體提升」目的，獲得勞動部提案金讚獎肯定。

中彰投分署強調，沃德設計透過該計畫協助，不但員工數成長40％，升遷機會也增加近30％；「小型企業人力提升計畫」主要針對50人以下的小型企業，由顧問團隊協助策劃設計課程，提供全額訓練費補助，並協助企業量身訂製的專業諮詢服務，不同企業可獲得不同的靈活訓練方案，協助企業提升人才培訓效能。