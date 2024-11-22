司法院正副院長及祕書長懸缺，總統日前已派任謝銘洋大法官代理院長，而代理祕書長的副祕書長黃麟倫12月2日遷調至懲戒法院任職，司法院22日核發派令，由台北地方法院院長王梅英接任副祕書長職務，12月2日就任。

王梅英為國立台灣大學法律系學士、德國慕尼黑大學法律研究所碩士，司法官班第29期結業，歷任士林地方法院、福建金門地方法院法官、士林地方法院法官兼庭長、高等法院法官、法官兼庭長、最高法院法官、台北、新北地方法院法官兼院長，並曾任司法行政廳廳長。