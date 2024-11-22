1名自稱曾開牛肉湯店的網友，近日在網路Threads發文稱台南部分店家以添加化學牛骨粉取代牛骨熬湯，引爆網友論戰，遭影射使用進口牛肉的店家加入戰局，先以「關店加捐1000萬元做公益」作保證，許多網友坐看結局，葉姓業者22日下午秀出提告妨害名譽的報案單，強調「不加味精」的承諾。

台南在地美食以牛肉湯聞名，全市至少超過1000家業者，這名網友21日在網路發文戰牛肉湯，先是褒揚2家不使用化學牛骨粉的牛肉湯，接著批評一堆加骨粉的牛肉湯店是獲取暴利。

阿杰溫體牛肉湯葉姓業者強調牛骨熬湯，絕不加味精用品。（程炳璋攝）

葉姓牛肉湯老闆秀出提告報案單，並取出多包牛骨，強調都以牛骨熬煮湯頭。（程炳璋攝）

葉姓溫體牛肉湯業者秀出妨害名譽報案單，強調店內都以牛骨熬湯不加化學味精。（程炳璋攝）

文章隨即引爆關注，有網友留言詢問「你意思是除了這兩家店，其他都加骨粉，你要確（確定）呢!」，該網友回覆「確 （確定）」。接著有一堆網友留言詢問各家牛肉湯有無添加骨粉，該網友回覆「很多啊，要判定很簡單，走到湯台聞到很香的味道，有99％都是化學骨粉」

該網友再發第2篇文章，聲稱幫忙鑑定過，「只要被我被打槍的就代表…」，然後列舉「基本上，府X、旗X、阿X、X村、鬍X、六X都是用同1間的粉」，有網友問到阿杰溫體牛肉湯時，發文網友回覆，「進口牛充當本土牛」，徹底引爆阿杰店家的葉姓老闆憤怒，回文保證開店5年都是用現宰牛肉販售，「若用進口牛就將店收掉並捐1000萬做公益」，葉男22日更秀出提告妨害名譽報案單。強調店內有每天肉品的屠宰證明，包括與肉商的連絡資訊，全都提供給警方，斥該網友「外行假內行」蹭熱度。

有網友勸告「不要影射店家，除非你有證據」、「發這種文拿不出證據小心被告」、「別打到無辜店家」、「不要一竿子打翻一船人」。

牛肉湯相關業者表示，台南有超過1000家的牛肉湯業者，每天屠宰場至少宰殺20頭牛供應肉源，熬煮牛肉湯所需的牛大骨有限，屠宰場會以肉品購買多的店家，即可獲得更多的骨頭。肉品使用少的小型業者，會以加入牛骨粉調製風味，取代牛骨的不足。

使用牛骨粉調味是牛肉湯業者「公開的祕密」，化學骨粉從食品材料行而來，沒有食安問題，與牛骨熬湯的差別只在熬煮時間成本，後者需較長時間，只是如今消費者一聽到化學製品就會覺得不安。實際上，湯頭調味屬於各家的風格，輸贏應在肉質的新鮮度。