華碩表示，這項突破性的合作案，採用128台NVIDIA HGX H100伺服器，搭配1024張GPU，對照配備相同GPU與高速網卡規格的資料中心(NVIDIA H100 SXM5 80GB GPUs與InfiniBand NDR400 connectivity)，華碩調校優化整體運算效能提升66%，猛超對手23%，遙遙領先！並在三個月內就佈建完成，不僅彰顯華碩在全球超級電腦領域的優勢地位，更將為AI創新挹注強健動能。

華碩近日於美國SC24大會現場展示搭載AMD及Intel處理器、支援NVIDIA繪圖晶片的全系列伺服器，為新創公司、研究機構、大型企業與政府機關提供靈活、理想的解決方案，徹底釋放大數據潛能，提升業務敏捷性。

其中，ASUS AI POD配備GPU、CPU與交換機，實現無縫高速通信，優化兆級參數大型語言模型(LLM)訓練與即時推理。結合NVIDIAR鎮 Grace Blackwell超級晶片與NVLink技術，並提供液對液及液對氣冷卻選項，大幅提升AI運算效能。

此外，全新ESC 8000A-E13P伺服器完全相容NVIDIA MGX架構，支援高密度GPU部署，最多可配置8張雙插槽卡，每張功率高達600瓦；另搭載PCIe 5.0插槽，強化東西向流量與系統效能。

為迎接生成式AI挑戰，華碩推出多款創新伺服器，包括集成AMD EPYC 9005處理器的ESC A8A-E12U，以及支援Intel Gaudi 3加速器的ESC I8-E11，為各類應用場景提供高效運算支持。