據「世界方便麵協會WINA」統計，2023年全球超過56國泡麵被消費達1,202億份，銷售量更創下歷年來的新高；泡麵現已成為僅次於農產與巧克力以外，全球最暢銷的民生食品。

統一指出，滿漢大餐觀察到目前世界健康趨勢，依日商環球訊息公司(GLL)發佈的國際市場調查報告指出，預測期內(2022-2029年)，全球低鹽食品市場預計將以5.98%的複合年增率成長，而亞太地區更在預測期內佔據主導地位。

蟬聯多年家樂福料理包泡麵與牛肉麵口味熱銷第一的「滿漢大餐」，接軌國際趨勢，以最熱銷品牌蔥燒牛肉麵帶頭，推出台灣史上減鈉最多達25%的泡麵，扮演業界領頭羊，期望能帶動台灣減鈉新風潮。

統一指出，新版減鈉25%蔥燒牛肉麵，主打減鈉不減美味，不僅減鈉接軌國際趨勢，滿漢大餐也再度躍上國際版面，日本媒體「日本經濟新聞」邀請多名專家，挑選出全亞洲最具代表性與特色性的泡麵，滿漢大餐蔥燒牛肉麵獲得460分，位居亞洲第二台灣得分則高居第一名，成為外客心中「必買伴手禮級的泡麵」，而新版減鈉25%，在全台家樂福量販、超市、線上購物及家速配同步上架開賣。