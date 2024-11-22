2024台灣金星設計獎頒獎典禮今日於台北舉行，基隆市文化觀光局的「鷄籠中元祭」視覺設計榮獲識別設計類別鈦金獎及全場最大獎。以創新視覺語言重新詮釋傳統祭典的深層內涵，成功展現出文化的張力與意象。文觀局表示，將透過更多創新視覺設計與文化活動，持續推廣「鷄籠中元祭」，讓更多人認識到這份珍貴的文化資產。

基隆市文化觀光局的「鷄籠中元祭」視覺設計於2024台灣金星設計獎榮獲識別設計類別鈦金獎及全場最大獎。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市文化觀光局的「鷄籠中元祭」視覺設計於2024台灣金星設計獎榮獲識別設計類別鈦金獎及全場最大獎。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

台灣金星設計獎由台北市文化局指導，並由三大設計協會—社團法人中華平面設計協會、台灣包裝設計協會及台灣海報設計協會聯合舉辦，專為激勵台灣視覺設計而設，持續推動台灣本土設計的多樣性與創新能量。

基隆市文化觀光局的「鷄籠中元祭」視覺設計於2024台灣金星設計獎榮獲識別設計類別鈦金獎及全場最大獎。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

文觀局今年推出的鷄籠中元祭主視覺設計，視覺設計以「吉」字為中心，象徵基地昌隆之意。「吉」字代表繁榮昌盛，呼應基隆作為台灣島之首的重要地理位置，且吉字上方的士，邊緣微微翹起，宛若海洋廣場的黑鳶飛翔；此外，在吉字的上方融入了擲筊的意象，帶有祈求平安的良善美意，而下方的「蓮花」則意寓悲天憫人、博愛普施、包容、和平的精神。

文觀局指出，主視覺中插畫展示基隆的在地特色，將中元祭慶典中的水燈頭、豎燈篙、普度、米雕、主普壇等傳統特色元素一一展現。此外，設計上特別以深藍色作為背景，搭配暖橘與紅色調，營造出夜間祭典的溫馨、平安與希望的氛圍，巧妙結合傳統與現代，使整體設計更具吸引力。

文觀局說，本次「鷄籠中元祭」視覺設計榮獲識別設計類別鈦金獎，更獲得全場最大獎，展現基隆市在傳承傳統文化的努力。局長江亭玫表示，該設計不僅致敬傳統文化，更展望未來。希望透過這樣的視覺設計，讓更多人看見基隆，感受台灣傳統祭典的意義，並鼓勵年輕世代延續這份文化資產。

文觀局補充，本次設計顧問公司的執行長吳介民母親是基隆七堵人，父親曾在八斗子的台電北火工作，對基隆有著特殊情感，希望這全新設計能激發年輕世代的共鳴，讓這份珍貴的文化得以繼續傳承下去。

鷄籠中元祭自1855年舉辦至今，是台灣最悠久的民俗祭典之一，並於2011年被列為國家重要民俗文化資產。該祭典每年吸引大批民眾參與，慶祝活動持續一整月，藉由開龕門、迎斗燈、放水燈、中元普度、關龕門等傳統儀典營造濃厚的民間信仰氛圍。