因應微型電動二輪車掛牌上路正式實施，高雄市警局交通警察大隊與公關室共同策劃拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項。

考量本國外籍移工騎乘微型電動二輪車通勤者眾，市警局特別委請專業老師翻譯配音，貼心推出泰語、越南語、菲律賓語、印尼語與英語等5種國際語言版本，針對來台打工或定居生活的外籍朋友，在便利使用微型電動二輪車通勤的同時，也能跟上法規正式實施的腳步。

微型電動二輪車使用簡單無需另外考照，購買成本相對經濟低廉，因此深獲許多來台外籍人士親睞，選擇作為日常通勤交通工具的首選，交通大隊特別將微電車掛牌的宣導影片，分製成泰語、越南語、菲律賓語、印尼語和英語等5國語言版本，方便第一線外勤同仁宣導。

高市警交通警察大隊表示，微電車已成為許多民眾日常通勤的交通工具，請所有國人及外籍朋友們，使用微型電動二輪車時務必遵守相關規定，共同維護良好交通秩序，營造安全和諧的用路環境，以及城市安定宜居的生活品質。