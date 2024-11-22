慶祝八德三元宮獲得市定古蹟殊榮，也發表市定古蹟-八德三元宮的紀念戳章，戳章中特別以石雕大師張火廣之作品《抱鼓石》作為主要呈現意象，期望前來八德三元宮參拜之信眾，都能駐足欣賞環繞於四周的珍貴百年古蹟文物。（廟方提供）

慶祝八德三元宮獲得市定古蹟殊榮，八德三元宮製作首發賀歲春聯及農民曆、海報年曆、紀念戳章，22日舉行發表會活動。八德三元宮主任委員呂林小鳳指出，此次是八德三元宮首次推出賀歲春聯，並邀請書法名家葉美秀以「三官賜福」為題揮毫題字，希望所有信眾在三官大帝的庇佑下一切順遂。

同時，為慶祝八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟，在乙巳年的農民曆中，也特別行銷與介紹多項在八德三元宮內的百年大師古蹟，盼透過這些充滿傳統文化魅力的禮物，提前為大家獻上2025新年以及農曆春節的祝福，共同迎接新年的到來。

呂林小鳳表示，八德三元宮有「八德大廟」之稱，為桃園市八德區最古老的廟宇，創建於清乾隆年間，正殿奉祀主神為天、地、水三元三品三官大帝，也是「八德三元宮」命名由來。為讓鄉親周知八德三元宮成為「市定古蹟」，此次首發春聯，特別邀請前全國國語文競賽大專組書法冠軍、退休校長葉美秀，以「三官賜福」題字揮毫。葉校長書法字體圓潤飽滿，集精氣神於一身，與一般女性書法家偏向柔順的筆鋒不同，一撇一捺都象徵三官大帝對信眾的庇祐，更傳遞對新年及舊曆年的美好祝福。

葉美秀則表示，由於八德三元宮三官大帝庇佑其夫婿生意順遂身體健康，此次，聽聞八德三元宮首次推出賀歲春聯，特別振筆揮毫題字相贈，除「三官賜福」外，也為八德三元宮留下「八德三元宮」、「市定古蹟」、「三官賜福」、「大家恭喜」等墨寶。她謙虛的說，能為八德三元宮諸神盡棉薄之力，是她們夫妻至高無上的福氣。

此次活動的另一亮點，則是農民曆和海報年曆的發布。農民曆不僅是農事活動的重要參考，更包含了豐富的文化資訊和傳統智慧，傳統農民曆中的二十四節氣和農事指南，無不體現了古代人們對自然規律的尊重和智慧。同時，為紀念八德三元宮於今年成為「市定古蹟」，農民曆內頁中，也有大量篇幅介紹宮內珍貴的百年古蹟文物，以及耗費3年的籌備及申請古蹟之過程，在各方耆老及社區民眾的全力支持與參與，得以順利完成。而精美的海報年曆則結合了實用性和藝術性，成為新年送禮的佳品，並貼心備註八德三元宮諸神祭祀日期及重大活動，方便信眾掌握參拜期程。

此外，活動中也發表市定古蹟－八德三元宮的紀念戳章，戳章中特別以石雕大師張火廣之作品《抱鼓石》作為主要呈現意象，期望前來八德三元宮參拜之信眾，都能駐足欣賞環繞於四周的珍貴百年古蹟文物。