房仲資歷僅6年的葛又瑄，2021年進入永慶加盟體系，2023年成為永慶不動產竹北縣三鎏金加盟店經紀人員，今年個人業績已突破1千萬元，收入較過去翻了5倍！現在的她工作自由度高，每年還能安排出國旅行，有更多的時間追求自己想要的生活，讓她感到非常滿意。

葛又瑄很早就踏入社會，16歲起在麥當勞、超商等服務業工作，不害怕應對客人彎腰低頭，習得了不屈不撓的精神。但她當時不甘於每月僅領30K的死薪水，轉向業務職挑戰高薪，因而加入信義房屋，提早認識這個充滿挑戰的領域。

最初她以為業務只要會說話，就能賺取高額收入，但很快地她就發現，這份工作絕非想像中輕鬆，她每天騎著機車走遍社區，挨家挨戶按門鈴、發名片，深入了解每一間房子的特色和周邊市場情況，「我每天被規定要發20張名片、拜訪五個社區，還得安排與客戶的見面行程。」辛苦的付出有了成果，她一路晉升到副店長，一年創造出600萬元的業績。

儘管全心投入工作、成績也不差，但葛又瑄的年收入依然無法突破100萬元，甚至比不上科技園區的工程師，讓她感到挫折，萌生轉職的念頭，後來在朋友的引薦之下，加入永慶不動產，追尋更好的機會。

葛又瑄認為，永慶加盟四品牌店數多，跨店合作聯賣成交更快，讓她業績大幅提升。圖片來源：永慶房產集團

進入永慶不動產後，葛又瑄感受最深的差異是聯賣，「在進行跨店合作聯賣時，永慶接到的委託，竹北市就有近90店同時在銷售。店數幾乎是前東家的6倍！」這樣的規模和制度，讓她最快一天內便能成交案件，大幅提升了業績。

另一方面，永慶不動產優渥的薪獎福利，也讓葛又瑄很滿意，收入較過去成長4倍以上，讓她能夠為客戶做的更多，例如房屋油漆、清潔整理等，提升服務的品質。另一方面，在永慶不動產也能經營個人品牌，或是依照自己的想法做行銷，擁有更多彈性自主的空間，也讓房產交易更加有效率。

買房子最怕買到問題屋，尤其像非自然身故這種敏感的話題，葛又瑄一定會告知客戶，「客戶選擇委託我購屋或售屋，我一定不能辜負他們的期望。」即使有些客戶因為她誠實告知屋況問題未能成交，或者找建商或其他仲介服務，她也不介意，「我們依然保持聯絡，持續互動，等5年、10年後對方換房時再找我也不遲。和客戶保持長期關係很重要，而不是當一次性『免洗』仲介。」

今年才30歲的葛又瑄，在永慶不動產事業成功、充滿自信，同時兼顧工作與生活，活出精采人生！