台東縣政府與台東縣青年發展中心主辦2024台東縣青年魅力講座暨青年城市交流論壇今（22）日起一連2天在國立台東大學台東校區演藝廳登場，以「青年搞什麼？！」與「青你聽我說！青年與公共參與的交會」為主題，透過多元討論與跨域分享，打造青年創新思維的交流平台。

台東縣青年魅力講座暨青年城市交流論壇22日於國立台東大學台東校區登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣青年魅力講座暨青年城市交流論壇22日於國立台東大學台東校區登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

縣府表示，活動首日為輕鬆的「青年魅力講座」，邀請YouTuber鵝肉麵及網紅「網路閨蜜」SKimmy，分享成名之路及心路歷程，勉勵台東青年勇敢探索、擁抱數位時代的創意挑戰。鵝肉麵以幽默的影片風格，帶領青年了解如何在創作中展現自我；而SKimmy則以獨到的心理見解鼓勵青年建立自信，影響世界。

23日的「青年城市交流論壇」將圍繞「地方共享新模式」、「文化共融新體驗」、「智慧共生新未來」及「青年共創新時代」4大主題，邀請來自台東、基隆、屏東等地的青年領袖代表，分享在各自城市推動青年事務的寶貴經驗。

論壇邀請民政處長林宏義擔任主持人，並邀請立法委員黃建賓、國立台東大學教授張育銓、孩子的書屋執行長陳彥翰參與綜合座談，進一步探討科技應用、地方共好等青年關切的議題。

民政處說明，此次論壇講座為台東青年提供了寶貴的跨城市、跨領域互動機會，活動報名反應熱烈，吸引來自全台各地青年朋友參與，透過多元而深刻的對話交流，期待激發青年們的創意，推動台東成為具有活力與創造力的青創基地。