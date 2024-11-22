周五泛歐Stoxx 600指數早段穩健上揚，暫升3.14點或0.64%，為505.68點。在連續跌4天之後，該基準指數連續第二天上漲。而俄烏衝突的不確定性，推升市場對避險的需求。

美國總統當選人川普(Donald Trump)研擬的關稅政策，可能對經濟成長產生影響，也抑制了歐洲市場的情緒。

不過Stoxx 600指數在連跌4周，累計下跌逾4%之後，預計本周可望上漲。

科技股上漲1%，指數創一周新高，其中晶片相關股票繼續上漲，艾司摩爾(ASML)升逾2%。此前輝達(Nvidia)在周三公布財報，周四科技股先跌後升。

迷你遊戲模型製作商Games Workshop在更新交易資訊之後，股價大漲12%。

化學品分銷商Brenntagg升逾3%，稍早貝倫貝格(Berenberg)將該公司股票評級從「中立」上調至「買進」。

軍工企業達利斯(Thales)下跌4%，此前英國防範詐欺辦公室(SFO)與法國當局聯合調查該公司，涉嫌賄賂和腐敗行為。

在數據公布方面，歐元區11月綜合PMI初值來到48.1，低於預估的50，表現也弱於10月的50.0。

相同的數據，德國為47.3，法國為44.8，皆不如預期，也低於前一個月表現。