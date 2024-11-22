桃園市首屆平鎮區農會蘿蔔節登場，蘿蔔擁有平民人參的美稱，其營養價值高，今年9月南勢國小發農會與南勢國小師生共同下種下3種不同品種的蘿蔔，將在24日採收，桃園市長張善政22日出席蘿蔔節宣傳活動時說，蘿蔔是許多客家料理所使用的代表性食材，包括客家菜包、醃蘿蔔等皆為客家鄉親日常愛吃的食物。

桃園市首屆平鎮區農會蘿蔔節登場，蘿蔔擁有平民人參的美稱，其營養價值高，同時也是許多客家料理所使用的代表性食材。（廖姮玥攝）

張善政表示，平鎮區是桃園重要的農產區，除了蘿蔔外，還擁有優質的稻米和蜂蜜等豐富農產品，平鎮區農會非常用心經營，積極協助農產行銷推廣，盼農會將平鎮的蘿蔔、客家菜包、醃蘿蔔等產品推廣至全台灣。去年平鎮區農會辦理「千人踩酸菜活動」廣受好評，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節，期待透過活動的舉辦，讓市民朋友享用蘿蔔的美味，也同時展現客家菜特色。

桃園市首屆平鎮區農會蘿蔔節登場，蘿蔔擁有平民人參的美稱，其營養價值高，同時也是許多客家料理所使用的代表性食材。（廖姮玥攝）

張善政分享自身的務農經驗，他說，由於有務農經驗，加深了他對農業的關心，尤其在颱風來臨期間，與所有農民的心繫在一起，會特別擔心颱風可能會造成的農產損失，因此對於農作物損失，市府及農會皆會大力協助農友們儘速取得救助金。

平鎮區農會理事長莊玉輝表示，感謝市長及市府農業局長期以來對農友的關心與照顧，更給予農會許多支持，今日才有機會得以舉辦首屆蘿蔔節活動，非常歡迎鄉親朋友一同共襄盛舉。

農業局表示，首屆蘿蔔節活動將於11月24日在平鎮區農會倉庫登場，這次活動包含客家菜包製作、醃蘿蔔DIY及農田巡禮等豐富多彩的農事體驗，歡迎市民朋友近距離接觸當地的農業文化，體驗蘿蔔「醃漬」傳統客家飲食文化，讓「平民人參」蘿蔔，透過蘿蔔節活動推動本市農業發展，同時承傳並弘揚先人的「食物保存技藝」與智慧。