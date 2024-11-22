桃園市長張善政邀集桃竹竹苗縣市首長以及竹科管理局辦理「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」，22日首次開會選定新竹縣政府舉辦閉門會議，目的是縣市之間互通有無、溝通問題，再擇期跟中央商討如何推動桃竹苗大矽谷計畫。

由於六都首長每周可出席院會發表意見，桃竹竹苗首長認為張善政與中央溝通管道頻繁，因此推崇由張善政擔任窗口，向中央表達意見。此次閉門會議，張善政提出兩個重點，第一是互通有無，了解彼此在做什麼，藉此截長補短；其二是溝通互動彼此問題，再向中央溝通。

針對此次會議，張善政認為桃園市面臨的問題在於盤點產業用地，目前僅有龍科跟新屋兩處，無法滿足未來產業界在桃園的擴產需求，市府的產業園區，甚至民間園區有繼續擴展的必要，但馬上面臨國土計畫法問題。

張善政進一步說明，內政部指桃園仍未提交國土計畫法資料，主要還是桃園仍在盤點產業用地還需要多少才夠，但用地需要內政部需要取得土地變更，為此又跟國土計畫法攪在一起。張善政表示自己曾再院會表達國土計畫法牽涉農業產業等發展，需要經濟部、國發會、農業部一同參與，讓產業農業需求聲音也有機會被內政部衡量，讓整個國家整體發展比較均衡。

楊文科則表示將重提機捷延伸至竹北、竹科及竹南科，此條路線由中央來做最好，對桃竹苗大矽谷幫助最大，加上輕軌紅藍線直通竹科，解決交通難題。

鍾東錦則急切需要成立竹南科實驗高中，他表示，有了實驗高中，苗栗的700名學子不用再離開苗栗就學。