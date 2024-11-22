「啦啦隊女神」林襄離開前東家樂天桃猿，跳槽到味全龍當起「小龍女」，憑藉甜美外貌和火辣身材擄獲粉絲的心，近日她在通告空檔，在節目上意外曝光素顏真面目，引發討論。

近日綜藝節目《同學來了》找來劉伊心、小優、雅涵、張瑄、秀秀子和畇二在鏡頭前卸妝，曝光素顏真面目，最後找來林襄擔任神秘嘉賓，在拿著板子遮住臉時，主持人安心亞看到是林襄素顏上節目，露出吃驚表情，直呼：「她怎麼會來？她是女神耶。」

林襄突然上節目，讓安心亞驚呆。（圖／翻攝自《同學來了》YT）

林襄透露自己早上有一個通告，因為大家要去吃螃蟹，但她不能吃，所以剛好有一個空檔，她直接素顏出現在電視台，正好遇到節目在錄素顏單元，就被找來當臨時嘉賓，林襄表示：「也讓鍵盤老師們看一下我的素顏OK不OK」，聽完安心亞表示：「妳也太好cue了。」主持人阿Ken也稱讚沒有被敲通告，還願意來參與，在演藝圈是很加分的好事。

林襄曝光素顏真面目。（圖／翻攝自《同學來了》YT）

阿Ken大讚林襄臉蛋溫暖Q嫩。（圖／翻攝自《同學來了》YT）

隨後，林襄將板子拿下，露出素顏真面目，看起來相當清純，雖然臉色略微黯淡，但膚況還是很緊緻，讓現場來賓紛紛大誇：「好可愛」，鹿希派則大讚：「是可以素顏上電視的嗎？太可愛了，難怪剛剛走進來就有一股香氣。」阿Ken還伸手摸了林襄的臉後，誇讚，啦啦隊就是有一種皮膚吸收陽光後，那種溫暖Q嫩的感覺，花式誇讚，讓安心亞忍不住吐槽：「我們是都不會曬太陽嗎？」